Neunte Staffel gestartet "Der Bachelor": Im Zickenkrieg und in der Liebe ist alles erlaubt

21 Mal wurde zur Auftaktfolge der neuen "Bachelor"-Staffel wieder beteuert, die große Liebe und nicht etwa die große TV-Karriere zu suchen. Sprich 20 Damen und der neue Rosenkavalier Andrej Mangold (31) trafen in der Datingshow bei RTL am 2. Januar erstmals aufeinander. Schon gleich nach den ersten beiden Stunden wurde dabei klar: Im Kampf um den laut einiger Kandidatinnen "besten Bachelor" in der Geschichte des Formats werden fortan immer mittwochs die Krallen ausgefahren - denn im Zickenkrieg und in der Liebe ist bekanntlich alles erlaubt.