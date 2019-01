In Eisenärtz (Gemeinde Siegsdorf) konnte ein Baum neben einer Bahnstrecke der Schneelast nicht mehr standhalten und fiel auf einen vorbeifahrenden Zug, der gerade in Richtung Ruhpolding unterwegs war. Die neun Passagiere, die sich zur Unfallzeit in der Bahn aufhielten, konnten allesamt unverletzt geborgen werden.