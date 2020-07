Neun Monate Sozialdienst Bar Refaeli wegen Steuerhinterziehung schuldig gesprochen

Mit Leonardo DiCaprio in den USA gelebt

Die israelischen Behörden hatten Refaeli vorgeworfen, in den Jahren 2009 bis 2012 ihre Einnahmen im In- und Ausland nicht vollständig angeben zu haben. Das Model hatte damals eine Liebesbeziehung mit Hollywood-Star Leonardo DiCaprio (45, "The Revenant"). Ihre Anwälte argumentierten, Refaeli habe mit diesem zwischenzeitlich in den USA gelebt. Refaeli und DiCaprio lernten sich 2005 kennen, die Beziehung soll bis 2011 gedauert haben.