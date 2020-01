Neun Menschen starben Kobe Bryant: Erste Hinweise auf Absturzursache

Basketball-Superstar Kobe Bryant (1978-2020) starb am Sonntag bei einem Helikopter-Crash gemeinsam mit seiner 13-jährigen Tochter Gianna und weiteren sieben Insassen. Doch warum stürzte der Privat-Hubschrauber der NBA-Legende in der Nähe der US-Metropole Los Angeles ab? Ersten Medienberichten zufolge könnte der fatale Unfall in Zusammenhang mit dichtem Nebel stehen, der während des Absturzes in der Region herrschte.