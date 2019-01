München - Am Dienstag in den frühen Morgenstunden gegen 3.45 Uhr fuhren mehrere junge Erwachsene mit der S8 von Pasing bis zur Haltestelle Harthaus (Lkr. Fürstenfeldbruck). Am Bahnsteig gerieten vier von ihnen beim Aussteigen aneinander. Nach einem verbalen Hin und Her eskalierte die Situation laut Bundespolizei.