Neuheit in München Eingesperrt! Hugendubel am Stachus hat jetzt einen Escape Room

Escape Room im Hugendubel: Der erste seiner Art

Solche Räume gibt es in München inzwischen mit vielen Themen. Der Reiz: Spieler können im Escape Room all das erleben, was sie aus Computerspielen, Filmen oder Büchern kennen. Sie müssen im Labor ein Gegengift mischen, aus Gefängnissen entkommen oder einen Mord aufdecken. Horror, Fantasy oder Abenteuer: Die Genres sind so vielfältig wie die Aufgaben. In München gibt es mindestens zehn Anbieter. Für die oft aufwendig gestalteten Räume zahlt eine Vierer-Gruppe nicht selten 120 Euro für ein Spiel. In der Hugendubel-Filiale am Stachus gibt es nun den weltweit ersten Escape Room in einem Buchladen.