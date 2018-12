Eröffnet wird die Vorstellung mit einer energiegeladenen Tanz-Einlage des Circus-Theaters Bingo aus der Ukraine, die für den Circus Krone das "Happy Birthday" singen. Ein Höhepunkt für Artistik-Fans: Die zwölfköpfige Truppe Khadgaa aus der Mongolei begeistert in mongolischen Kostümen mit einer Kraftakrobatik zu Ehren Dschingis Khans: sie wirbeln die weiblichen Mitglieder durch die Lüfte und türmen sich zu mannshohen Pyramiden auf. Starker Star der Truppe: 120 kg-Mann Batmunkh, der in der Manege schwere Gewichte stemmt und seine Muskeln spielen lässt. Die Mongolen sind so gut, dass sie gleich zweimal in die Manege dürfen, im zweiten Teil des Programms dann mit "Seilspringen auf mongolische Art".