Das Konzept, mit welchem die Münchner den US-Präsidenten ins Leere laufen lassen wollen, ist einfach: Der für BMW wichtige US-Markt soll immer von den Ländern aus beliefert werden, an denen der Mann im Weißen Haus gerade nicht seinen Zorn in Form von Strafzöllen auslässt. Das Rezept dafür heißt "Flexibilität": Jedes Werk soll in der Lage sein, mehrere Modelle und viele Varianten für unterschiedliche Märkte zu produzieren.