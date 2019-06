Neues von der Keynote "WWDC 2019": Apple sagt iTunes Lebewohl

Wie zuvor bereits vermutet worden war, hat Apple der Multimedia-Software iTunes auf der "WWDC" Lebewohl gesagt. Das Programm soll künftig nicht mehr zum Einsatz kommen und wird in drei Apps aufgeteilt - in "Apple Music", "Apple Podcasts" und "Apple TV". Wie die Titel bereits verraten, liegen die einzelnen Einsatzgebiete der Apps bei Musik-, Podcast- und Videoinhalten. Nach mehr als 18 Jahren kann iTunes also endlich in Rente gehen.