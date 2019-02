Neues von der ausgebüxten Kuh Hoffnung für die Wald-Kuh "Büxi"

Der Eigentümer will seine Kuh Gut Aiderbichl schenken

So konnte sie zusammen mit dem Viehhändler, der laut Monika K. sehr kooperativ war, einen Schenkungsvertrag mit Zusatzvereinbarungen wegen der in diesem Fall besonderen Rahmenbedingungen abschließen. Sobald die Kuh Büxi gesichert und in einem Viehwaggon oder Stall verwahrt ist und nach Gut Aiderbichl Deggendorf transportiert wird, kommt die Schenkung zustande. Bis dahin liegt die Haftung noch bei dem Viehhändler.