Neues Video aufgetaucht Depp-Prozess: Hat Amber Heards Schwester gelogen?

Neue Wendung in Johnny Depps (57, "Fluch der Karibik") Prozess gegen eine englische Zeitung, der zu einem weiteren Rosenkrieg gegen seine ehemalige Ehefrau Amber Heard (34) ausgeartet ist: Depps Anwalt soll ein Video vorgelegt haben, das angeblich eine gewaltsame Attacke Heards auf ihre Schwester Whitney Henriquez belegen soll. Das berichtet der britische "Guardian". Der Clip sei der Seite des Schauspielers am Donnerstagabend anonym per E-Mail zugespielt worden.