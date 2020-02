Neues Update seit Montag Konkurrenz für Google: Apple Karten zeigt ab sofort Nahverkehrsinfos

Was in den USA, dem Heimatland von Apple, bereits seit vielen Jahren genauso selbstverständlich war wie in der Google-Maps-App, ist nun also endlich auch in Europa möglich, zumindest in Deutschland, Frankreich und Spanien: Eine allumfassende Routenplanung inklusive des öffentlichen Nahverkehrs. Ob iPhone-Nutzer in diesen Ländern aber ab sofort wirklich häufiger auf Apple Karten zurückgreifen werden, werden die nächsten Monate zeigen.