Neues Testimonial für Eau Thermale Avène Franziska Knuppe: Seit über 20 Jahren erfolgreich im Model-Geschäft

Dass sie so lange in der Mode-Branche arbeiten würde, für zahlreiche Designer über die Laufstege laufen und auf den unterschiedlichsten Magazin-Covern zu sehen sein würde, habe sie sich zu Beginn ihrer Karriere nicht ausmalen können. "Als ich angefangen habe, dachte ich mir 'Ich kann's ja mal versuchen'", so Knuppe. Nach einem halben Jahr sei sie schließlich als junges Model nach Paris gegangen. "Seit damals, also seit 22 Jahren, arbeite ich quasi immer. Außer in den Sommerferien!"