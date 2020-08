Neues Team, neuer Look "Alarm für Cobra 11": Das sind die Neuen im Team

Die Schauspieler

Die 1989 in Aachen geborene Pia Stutzenstein absolvierte von 2012 bis 2016 ihre Schauspielausbildung in Köln. Schon währenddessen übernahm sie Rollen in den RTL-Dailys "Unter uns" und "Alles was zählt". Auch für die ZDF-Serien "SOKO Köln" oder "Heldt" stand sie vor der Kamera. Ihr Leinwanddebüt gab sie in der spanischen Tragikomödie "El Olivo - Der Olivenbaum". Mit "Rate your Date" und "Der Fall Collini" wurde sie einem größeren Publikum bekannt. Der 1992 in München geborene Nicolas Wolf ließ sich von 2015 bis 2018 zum Schauspieler ausbilden und wirkte in mehreren Theaterinszenierungen am Zerboni-Theater mit. Im TV war er unter anderem bereits in "Familie Dr. Kleist", "In aller Freundschaft" oder "Bettys Diagnose" zu sehen.