Neues Ranking veröffentlicht Dwayne Johnson: Kein Star scheffelt auf Instagram mehr Kohle

Instagram hat einen neuen König. In einer jährlichen "Rich List", die das Unternehmen Hopper HQ herausgibt, wird die Rangfolge durch die Werbeeinnahmen bestimmt, die ein Star für einen gesponsorten, also werblichen Post verlangen kann. Als einziger Mensch überhaupt auf der Welt darf sich Schauspieler Dwayne "The Rock" Johnson (48, "Fast & Furious: Hobbs & Shaw") mit der Erkenntnis rühmen, über eine Million US-Dollar (1.015.000 Dollar) für einen einzigen Post verlangen zu können.