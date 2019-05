Viel zu lachen, aber auch Ernstes bei Karin Engelhard

Wir treffen uns in der Drehleier, wo sie ihr neues Programm am 17. und 18. Mai vorstellt, und ich darf natürlich bei den Proben dabei sein. Ein bisschen Vorgucker spielen. Klasse. Viel zu lachen, aber auch Ernstes. Musikalisch, Fränkisch, laut und leise. Die gelernte Bäckerei-Verkäuferin erzählt aus ihrem Leben, von ihrer Arbeit vor und hinter der Kamera. Auf jeden Fall wird’s ein buntes Programm mit vielen Überraschungen. Also, schau mer aweng!