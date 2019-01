Hygiene in Restaurants - was ist "Topf Secret"?

Über die Plattform von Foodwatch und FragDenStaat sollen Verbraucher bei den zuständigen Behörden abfragen können, wie Hygienekontrollen in Restaurants, Bäckereien und anderen Lebensmittelbetrieben ausgefallen sind. Vom Lieblings-Italiener bis hin zum Kiosk nebenan. Foodwatch begründet die Initiative so: "Bisher machen die Kontrollbehörden in Deutschland nur in Ausnahmefällen öffentlich, wie es um die Sauberkeit in den Betrieben bestellt ist." Man wolle über die Plattform Druck aufbauen, sodass die Behörden in Zukunft ausnahmslos die Ergebnisse veröffentlichen müssen.