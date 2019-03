Neues PETA-Motiv Kai Wiesinger: Halb Mensch, halb Schimpanse

"Es ist total absurd, dass eine Glasscheibe im Zoo oder ein Gitter uns [die Menschen und die Affen] so deutlich voneinander trennt, wo wir uns in Wahrheit so ähnlich sind. Mit dieser Kampagne weisen wir darauf hin, wie arrogant es ist, wie wir uns Tieren gegenüber verhalten und dass wir davon ausgehen, das Recht zu haben, über ein Tierleben zu bestimmen", erklärt Wiesinger sein Engagement.