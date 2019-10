FC Bayern: So funktioniert der neue Simulator

In dem neuen Simulator - einem sechseckigen Mini-Stadion, das etwa die Größe eines halben Fußballfeldes hat - werden Spielsituationen und entsprechende Aufgaben für die Spieler per Beamer auf die Wände geworfen. Vollautomatisierte Ballmaschinen können mehr als 50 verschiedene Trainingsformen in fünf Schwierigkeitsstufen entwerfen. Die Leistungen der Spieler werden dann mit modernster Messtechnik erfasst.