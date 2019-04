Die Schaffung eines neuen Logos für die lange Zeit rivalisierenden Warenhausketten war im Vergleich zu den anderen Herausforderungen wohl eher eine einfache Übung. Bis der neue Name die Warenhäuser dominiert, wird ohnehin noch einige Zeit vergehen. Vorläufig ist das neue Logo nur in den Schaufenstern und auf einigen Schautafeln zu finden. Die großen Neonreklamen an den Häusern zeigen noch die alten Firmenlogos.

Daran wird sich auch so schnell nichts ändern. Denn sie sollen – um Kosten zu sparen – nur Schritt für Schritt ausgetauscht werden, wenn echter Bedarf besteht.

Karstadt-Kaufhof in München

In der Stadt gibt es vier Galeria-Kaufhof-Warenhäuser: am Marienplatz, am Stachus, am Rotkreuzplatz und im Olympia-Einkaufszentrum. Im OEZ besitzt auch Karstadt eine Filiale, ebenso am Bahnhofsplatz, am Nordbad sowie in der Leopoldstraße. In der Schwabinger Filiale ist bereits der neue Name "Galeria Karstadt Kaufhof" zu sehen.