Neues Konzept Einzug bei Big Brother: Einfaches Leben oder digitaler Psychoterror?

Wer freiwillig ins Glashaus wollte

Somit gibt es nur drei Kandidaten, die freiwillig ins Glashaus wollten. Eventmanager Phillip (30) ist sehr zufrieden mit seiner Wahl: "Mega, geil, Hammer" freut er sich über sein neues Zuhause und vor allem das darin enthaltene Fitnessstudio. Die kurzgeschorene Altenpflegerin Michelle (26) bringt den nicht leicht nachvollziehbaren Spruch: "'Big Brother' bedeutet für mich Freiheit" und verfrachtet sich ebenso ins Glashaus. Schulabbrecherin und Küken Gina (19) setzt auf das Luxushaus, in der Hoffnung, dass es dort Essen gibt.

Nachdem alle eingezogen sind, erfahren die Bewohner, wofür das "Glas" in Glashaus steht: Sie werden bereits seit fünf Tagen von den Zuschauern in der App bewertet. Und diese Bewertung hat die Reihenfolge des Einzugs bestimmt. Damit ist auch die soziale Rangfolge klar: Phillip ganz oben, Cathleen ganz unten. Die nächsten Bad News folgen sofort. Die Glashaus-Bewohner werden täglich mit dem Feedback aus der echten Welt konfrontiert - natürlich auch dem negativen. Und das beginnt sofort. Jeder im Glashaus muss erst einen positiven und dann einen negativen Kommentar über sich vorlesen.

Noch geben sie sich tapfer, aber schon nach den ersten negativen Kommentaren lichtet sich die Begeisterung. Cathleen: "Man, ich wollte zu den Hühnern..." Will sie dann aber irgendwie doch nicht, als ihr die Möglichkeit geboten wird. Im Blockhaus gibt es indes schon die erste Challenge, die der bodenständige Denny gewinnt. Er darf entscheiden, wer rüber muss. Tatsächlich scheint es, als würde hier "auf dem Land" das Glashaus als Bestrafung empfunden. Weshalb er selbst geht, was in dem Fall tatsächlich selbstlos gemeint scheint. Ob dieses Rudeldenken anhält, der Luxus den Psychoterror wert ist, was die Bewertungsskala mit den Bewohnern untereinander macht und wer zum Schluss die 100.000 Euro gewinnt - in 100 Tagen werden wir es wissen.