Neues Format: RTL-Partnersender macht's vor

Weil die Quoten schon seit geraumer Zeit abnehmen, will RTL am Nachmittag in Zukunft auf Menschen und Formate mit "echten" Handlungen bauen. Mit der Sendung "Die Superhändler" wurde der Umbruch bereits eingeleitet. VOX, ebenfalls in der RTL Group, setzt schon seit Jahren auf dieses Konzept – "Shopping Queen", "4 Hochzeiten und eine Traumreise" und natürlich "Die Höhle der Löwen" sind da nur drei von etlichen Beispielen.