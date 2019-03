Neues Kapitel im Fremdgeh-Skandal Khloé Kardashian: "Warum lügst du Jordyn Woods?"

So reagiert Khloé Kardashian auf den "Red Table Talk"

Die Folge des "Red Table Talk" war noch nicht lange auf dem offiziellen Facebook-Kanal der Show zu sehen, da hat Khloé Kardashian schon auf die Aussagen von Jordyn Woods reagiert. Auf ihrem offiziellen Twitter-Account schreibt sie: "Warum lügst du @jordynwoods? Wenn du schon versuchst, dich selbst zu retten, indem du an die Öffentlichkeit gehst, anstatt mich persönlich anzurufen und dich zuerst zu entschuldigen, sei zumindest ehrlich was deine Geschichte betrifft." Sie endet mit dem Satz: "Übrigens, bist du der Grund, warum meine Familie auseinandergebrochen ist!"

In einem zweiten Tweet erklärt die 34-Jährige, dass Tristan gleichermaßen schuld an der Situation sei. Doch er sei der Vater ihres Kindes und deswegen würde sie in der Öffentlichkeit nicht über ihn herziehen. Die beiden hätten jedoch in einem privaten Rahmen darüber gesprochen. Sollte Tristan öffentlich über das Geschehene lügen, dann würde sie auch dazu öffentlich Stellung beziehen.

Jordyn Woods bereue es, den Leuten, die sie liebt, nicht die Wahrheit gesagt zu haben. Dahinter stecke jedoch "keine böswillige Absicht", sie habe Angst gehabt. Sie übernehme die volle Verantwortung und verlange auch nicht, dass ihr sofort verziehen werde. Sie hoffe nur, dass man sich ihre Seite der Geschichte anhöre. Ob das Drama damit bald ein Ende hat?