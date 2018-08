Neues Interview Nathalie Emmanuel: Das "Game of Thrones"-Finale wird "herzzerreißend"

"Unglaublich befriedigend"

Nathalie Emmanuel erklärte in einem Interview, das indische Medien zitieren, dass die Story in der finalen Staffel noch mal an Tempo zulegen werde. "Es gibt so viele Handlungsstränge, die zum Abschluss kommen müssen. Wir müssen sie alle zu Ende bringen, also geht das Tempo der Show in diesem Sinne weiter", so die 29-Jährige. Die Staffel werde "unglaublich befriedigend", ist sich Emmanuel sicher, meint aber auch: "Es wird unglaublich aufregend und herzzerreißend".