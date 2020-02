Neues Interview Macaulay Culkin verteidigt einmal mehr Michael Jackson

Die Option ins Rampenlicht zurückzukehren, hält sich der ehemalige Kinderstar übrigens offen. Letztes Jahr habe er für "Once Upon a Time... in Hollywood" von Quentin Tarantino (56) vorgesprochen, aber kläglich versagt. "Es war eine Katastrophe. Ich hätte mich nicht eingestellt", erinnert sich Culkin. Er sei "schrecklich bei Vorsprechen, und das war mein erstes Vorsprechen seit etwa acht Jahren". Bleibt abzuwarten, wann es mal wieder klappt.