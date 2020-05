Neues Interview Amira Pocher über Ehemann Olli: "Ich liebe ihn so, wie er ist"

Über den Humor von Comedian Oliver Pocher (42) scheiden sich bekanntlich die Geister - und das nicht erst seit er sich in der Corona-Krise auf Instagram regelmäßig Influencer vornimmt. Ehefrau Amira Pocher (27) sieht das jedoch gelassen. "Wir haben einen ähnlichen Humor und können uns wunderbar Pointen zuspielen, das passt", erzählt sie dem Magazin "Gala". Beste Voraussetzungen also für die Late-Night-Show "Pocher - gefährlich ehrlich!" (erstmals am Fr, 15. Mai, 23:15 Uhr, RTL), in der Amira als Sidekick dabei ist. Sie meint sogar: "Sollte Olli es übertreiben, werde ich natürlich eingreifen."