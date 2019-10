Zum Herbst 2020 soll die Einrichtung in Ingolstadt in Betrieb gehen. "Die Stadt Ingolstadt will die Ansiedlung des Instituts durch die Finanzierung von drei Stiftungslehrstühlen über fünf Jahre hinweg unterstützen", berichtete die Hochschule am Dienstag. Die gesamte Fördersumme betrage 3,75 Millionen Euro. An der Einrichtung sollen zudem etwa 1.000 Studienplätze entstehen.