Neues Futter für ihre Fehde Justin Bieber veräppelt Taylor Swifts virales Bananen-Video

Swift-Fans reagieren genervt

Genau diesen Satz ließ Bieber nun in seiner Instagram-Story fallen, die unter anderem von der US-Promi-Seite "TMZ" veröffentlicht wurde. Man sieht den Sänger auf Rollschuhen durch seine Küche fahren, gefilmt wird er dabei offenbar von seiner Frau Hailey Baldwin (22). Als er zum Kühlschrank rollt und sich eine Banane nimmt, zitiert er Swift. Offenbar sehr zur Belustigung seiner Frau, denn diese fängt sofort an zu kichern. "Das war so lustig", ist sie aus dem Off zu hören. Was den Fans der Sängerin offenbar gar nicht gefällt. So finden sich zahlreiche genervte Kommentare auf einigen Taylor-Swift-Fanseiten.