Neues Foto auf Instagram Sängerin Adele war der Hingucker in der Oscar-Nacht

Seit einigen Jahren abgetaucht

Auf ihrem Instagram-Account gewährt Adele nur selten Einblicke in ihre Welt. Das bis dato letzte Foto stammt vom 23. Dezember 2019. Darauf ist sie auf einer Weihnachtsparty zu sehen, in einem dunklen Satin-Kleid, das ihre neue Figur ebenfalls perfekt in Szene setzte. Ihren letzten Auftritt auf einem roten Teppich absolvierte Adele im Jahr 2017. Seitdem hat sie sich weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Im April 2019 wurde bekannt, dass ihre Ehe mit Simon Konecki (45) gescheitert ist. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn (geb. 2012).