Auf einem Schwarz-Weiß-Foto, das Gerckes Dekolleté sowie ihre untere Gesichtshälfte zeigt, ist am unteren rechten Bildrand auch die niedliche kleine Hand ihrer Tochter zu sehen. Um den Hals trägt die Neu-Mama zudem einen süßen Liebesbeweis: An einer filigranen Kette hängt der Name Zoe.