Bei der Planung des neuen Büros haben die BMW-Ingenieure auf die gleiche Technik zurückgegriffen, die sie auch bei der Planung von neuen BMWs nutzen. Die Dachterrasse testeten sie sogar im Windkanal.

Das Gebäude ist allerdings nur der erste Schritt des großen Ausbaus im FIZ. Vor den großen Fenstern des Rohbaus erschließt sich eine große Fläche. "Hier wird mal das FIZ-Nord-Nord entstehen", erklärt Hahm. Die Gebäude sollen mit dem Neubau durch eine Brücke verbunden werden, dazwischen ein öffentlicher Park entstehen.

Zu den 26.000 Mitarbeitern, die zur Zeit im FIZ arbeiten, sollen dann 15.000 weitere kommen, das komplette Projekt soll 2050 abgeschlossen sein. Damit die neuen Leute sich auch gut im Viertel eingliedern, plant BMW schon jetzt die Infrastruktur.

Bauarbeiter tragen Betoneimer an ihm vorbei in das Gebäude. Bald sollen hier Ingenieure am Antrieb der Zukunft arbeiten. Kapp und Hahm werden sich dann neuen Projekten zuwenden: Im Westen soll ein neuer Windkanal gebaut werden, im Norden wird auch bald gebaut. "Bei uns", sagt Kapp, "ist gerade wahnsinnig viel in Bewegung."

Infrastruktur: Das wünscht sich BMW

Bevor BMW die Erweiterung des FIZ begann, sahen sich die Entwickler das Stadtviertel auf einer großen Karte an. "Wir haben uns gefragt: Wo sind Kindergärten, wo sind Grünflächen, wie kommen die Leute in die Arbeit?", erklärt Klaus Kapp vom BMW-Forschungs- und Innovationszentrum (FIZ). Dabei entstanden mehrere Ideen, die sich auch auf die direkte Umgebung des FIZ auswirken werden. Zum Beispiel bekommt das Zentrum einen eigenen S-Bahnanschluss. Damit das S-Bahn-Projekt für 25 Millionen Euro schneller fertig wird, bezuschusst es BMW mit einem einstelligen Millionenbetrag. 2026 könnte die Anbindung fertig sein.

Für Mitarbeiter, die mit dem Radl kommen, soll es auf dem Gelände 300 Radlumkleiden geben. Im Winter kommen schon jetzt ungefähr elf Prozent der Mitarbeiter mit dem Rad, im Sommer sind es 17. Etwa 40 Prozent der Mitarbeiter kommen mit dem Auto. BMW würde sich auch einen Tunnel vom Werk zur A99 wünschen. So könnte die Anzahl der Lastwagen, die durch Milbertshofen fahren, stark verringert werden. Die Stadt prüft zur Zeit, ob das Projekt möglich ist.

BMW und Ökostrom

BMW will seine weltweit 23 Autofabriken komplett auf grünen Strom umstellen. Produktionsvorstand Milan Nedeljkovic sagte der Zeitschrift "Automobil-Produktion": "Noch in diesem Jahr werden wir in unseren Werken weltweit ausschließlich Strom aus regenerativen Energiequellen beziehen, also zu 100 Prozent."

Die BMW-Werke verbrauchen jährlich rund 5,2 Millionen Megawattstunden Strom. Schon heute kämen 80 Prozent des Stroms in den BMW-Werken aus erneuerbarer Energie.

