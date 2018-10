Neues Format auf ProSieben "Win Your Song": Joko Winterscheidt bittet zum Star-Duell

Den Auftakt in der ersten Folge machen dabei Judith Holofernes (41, "Ich bin das Chaos"), bekannt von der Band Wir sind Helden. Sie wird auf Mark Forster (34) treffen, der mit viel Respekt in das Duell geht: "Ich merke gerade, dass es ein Riesenfehler war, in die Show zu kommen und gegen Judith anzutreten. Judith ist mega schlau und hat teilweise Bücher gelesen." Wer von ihnen am Ende das Publikum überzeugt, bekommt von Winterscheidt die "goldene Stimmgabel in Silber" überreicht.