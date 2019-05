Neues Ende wird gefordert "Game of Thrones": Bran-Darsteller ärgert sich über Fan-Petition

"Es ist absurd, dass die Leute glauben, sie könnten einfach so ein anderes Ende verlangen, weil [das eigentliche] ihnen nicht gefällt", so Hempstead-Wright im Interview mit "The Hollywood-Reporter". In dem Gespräch gab er auch zu, dass ihm die ganze Angelegenheit emotional zusetze. "Ich habe das dummerweise recht persönlich genommen, was ich nicht hätte tun sollen. Meiner Meinung nach ist es ein großartiges Ende."