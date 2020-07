Neues Duell der TV-Köche "Grill den Henssler": Wieder Tim Mälzer gegen Steffen Henssler

Es war ein fast schon episches Duell der beiden deutschen TV-Spitzenköche Steffen Henssler (47) und Tim Mälzer (49) bei der VOX-Show "Kitchen Impossible" im März 2020, das Mälzer in seiner Sendung knapp für sich entscheiden konnte. Jetzt gibt es ein Rückspiel, wie der Sender mitteilte: Die beiden werden in einer Spezial-Ausgabe von "Grill den Henssler" erneut aufeinandertreffen und gegeneinander antreten. Am 2. August gibt es ab 20:15 Uhr die Special-Folge zu sehen, in der die beiden jeweils einen Impro-Gang, Vorspeise, Hauptgang und Dessert zubereiten müssen, der von einer Jury bewertet wird.