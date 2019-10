Neues Buch "Roots" erscheint Vom Model zur Gründerin: So sieht das Leben von Sara Nuru heute aus

2009 gewann Sara Nuru (30) die vierte Staffel der Castingshow "Germany's next Topmodel". Sie lief in Berlin, London, Mailand und New York über die Laufstege der alljährlichen Fashion Weeks. Doch irgendwann, so schreibt sie in ihrem neuen Buch "Roots", hatte sie das Modeln satt. Es sei ein schleichender Prozess gewesen. Immer häufiger habe sie Jobs abgesagt und sich "durch den Zynismus und die Selbstgefälligkeit der Medienbranche abgestoßen" gefühlt. Und dann war da Äthiopien, das Land ihrer Vorfahren - so anders, so anziehend.