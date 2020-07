Neues Buch, neue Abenteuer "SatC"-Autorin Candace Bushnell verrät ihren besten Dating-Tipp

Zehn Jahre war "Sex and the City"-Autorin Candace Bushnell (61) verheiratet, dann schlug sie sich als Ü50-Single im Liebes-Dschungel der Großstadt durch. Erfahrungen mit Tinder gehörten ebenfalls dazu, wie sie in ihrem neuen Buch "Is There Still Sex in the City?" schreibt. Empfehlen könne sie die Online-Liebessuche aber nicht. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news sagt Bushnell, dass am Ende meist eine Enttäuschung warte. Sie ist Fan einer anderen Strategie.