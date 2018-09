Neues Buch mit 84 Jahren Alfred Biolek plant nicht mehr im Voraus

Er ist Autor, Talkmaster, Jurist, Entertainer, Produzent, Moderator, Koch und mittlerweile stolze 84 Jahre alt. In einem sehr persönlichen Interview mit der "Bild"-Zeitung spricht Alfred Biolek nun über seine eigene Endlichkeit. Er habe keine Angst vor dem Tod: "Wenn er kommt, dann kommt er. Und in meinem Alter darf der Tod auch zu mir kommen." Was danach folgt, wisse er allerdings auch nicht, obwohl er gläubig sei.