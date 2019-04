Welche Recherchetour in Bayern war besonders spannend für Sie?

Ich bin besonders gerne auf den Spuren der Wittelsbacher gewandelt – vor allem der durchaus etwas schrullige Märchenkönig Ludwig II. hat es mir angetan. Nach meinem Buch „Habsburgs schräge Vögel“ bin ich ja Fan hoher Adeliger, die nicht so verzopft sind wie die meisten ihrer Verwandten.

Oberbayern: Wo der Märchenkönig das Glück und den Tod fand

Wo? Schloss Berg liegt am Ostufer des Starnberger Sees in der Gemeinde Berg.

Wer spukt hier? Kein geringerer als der Märchenkönig, der von seinem geliebten Rückzugsort 1886 an den See spazierte – und bekanntermaßen dort unter mysteriösen Umständen den Tod fand. Aber auch vorherige Bewohner des kubischen Baus sollen noch erscheinen. Heute gehört Schloss Berg dem Wittelsbacher Ausgleichsfonds und ist nicht zu besichtigen.

Wie sieht der Spuk aus? Laut Recherchen von Gabriele Hasmann berichten Hellsichtige "von einer Art Dauerschleife, die den König in den letzten Momenten vor seinem Tod zeigt", wie in einem Stummfilm. Ein weiteres paranormales Phänomen sei an der Stelle, an der König Ludwig II. gestorben ist, direkt am See, zu beobachten. Der Wittelsbacher tauche dort als eine Art Wassergeist auf, der zerfließt, sobald man sich nähert.

Oberpfalz: Wie ein Nebelstreif: Die weiße Frau von Wolfsegg

Wo? Burg Wolfsegg liegt etwa 20 Kilometer nordwestlich von Regensburg auf einem hohen Felskegel über Wolfsegg. Sie wurde nie zerstört und verfügt über eine Tropfsteinhöhle im Felsen unterhalb des Baus, der wohl in der Mitte des 14. Jahrhunderts entstand.

Wer spukt hier? Eine weiße Frau, bei der es sich um Klara von Helfenstein handeln könnte. Sie war laut Hasmann die Frau des Burgherrn Ulrich von Laaber – die er erstechen ließ, nachdem sie sich in einen Verehrer verliebt hatte. Danach soll er sie im Burghof verscharrt haben. Und tatsächlich: Laut der Spuk-Autorin ist dort Verwesungserde gefunden worden.

Wie sieht der Spuk aus? Georg Rauchenberger, Maler und Burgliebhaber, hat das Gebäude in den 1930er Jahren gekauft und restauriert. Ein Freund Rauchenbergers schildert im Buch, er sei dabei gewesen, als Rauchenberger 1973 den Geist der weißen Frau gesehen habe – auf dem Burghof als eine Art Nebelstreifen. Aber auch Nachbarn und ein Ehepaar, das als Hausmeister auf der Burg wohnte, berichten von einer weißen Gestalt, die sie beobachtet hatten. Auch schauerliche Geräusche und Gerüche sollen plötzlich wahrzunehmen sein, meist im Burginnenhof. Dort, wo Klara einst begraben wurde.