Neues Buch "Fröhlich fasten!" Susanne Fröhlich: "Seit ich faste, bin ich nahezu schmerzfrei"

Liebe Frau Fröhlich, Sie haben mit dem Fasten angefangen, weil Sie an Rheuma leiden. Waren Sie selbst überrascht, wie sehr Ihnen das Fasten geholfen hat?

Susanne Fröhlich: Ich war absolut fasziniert von der Wirkung des Fastens. Dass eine so simple Maßnahme wie "Nicht-Essen" solche Ergebnisse erzielen kann, hätte ich niemals für möglich gehalten. Ich habe es bei meinem ersten Fasten einfach nur für eine gewagte Option gehalten, gedacht: Ich probiere es, es kann ja nicht schaden. Dass ich mit dem Fasten meine Rheuma-Schmerzen in den Griff bekommen würde, war meine Hoffnung, aber dass es tatsächlich so funktioniert, hätte ich in meinen kühnsten Träumen nicht gedacht. Seit ich regelmäßig faste, bin ich nahezu schmerzfrei und der Rheumafaktor in meinem Blut ist verschwunden. Das hat nicht nur mich, sondern auch meine Ärzte überzeugt.