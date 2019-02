Neues Buch erscheint am 5. Februar Dr. Christine Theiss verrät: Darauf kommt es beim Sport wirklich an

23 Kämpfe um den Weltmeistertitel konnte Dr. Christine Theiss (38) im Laufe ihrer aktiven Kickbox-Karriere für sich entscheiden. Seit 2012 steht sie als Moderatorin für die Sat.1-Abnehmshow "The Biggest Loser" vor der Kamera und coacht die Teilnehmer zu einem gesünderen Ich. In ihrem neuen Buch "The Biggest Loser: Die Life Change Challenge", das sie gemeinsam mit ihren Show-Kollegen Ramin Abtin und Mareike Spaleck geschrieben hat, spricht sie außerdem über Motivation und die richtigen Ziele. Auch im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news hat sie das eine oder andere Fitness-Geheimnis verraten.