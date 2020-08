Gemeinsam mit Rap-Kollege Animus, der das Foto veröffentlicht hat, sitzt Bushido an einem Tisch und blickt mürrisch in die Kamera. Natürlich folgen die ersten Reaktionen schon nach Sekunden. Nach den vielen absolvierten Trainingsstunden sind die Fans verwundert. "Bushido scheint zugenommen zu haben. Steht ihm", lautet ein Kommentar. Andere fragen: "Wie breit ist Bushido bitte geworden?" und "Was bist du für eine Maschine geworden?" Ein Follower von Animus bezeichnet Bushido gar als "Testoshido". Warum Bushido seine Muskeln in letzter Zeit so stählte, hat er seinen Fans noch nicht verraten.