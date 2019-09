Neues Apple-Flaggschiff auf dem Markt Das iPhone 11 ist da: So verhalten sich die Apple-Geräte im Test

Apple geht einmal mehr in die Vollen: Ab dem heutigen Freitag (20. September 2019) stehen brandneue iPhone-Modelle in den Apple-Stores. Dabei unterscheidet das Tech-Unternehmen aus Kalifornien bei seinen neuen Produkten zwischen dem leistungsstärkeren iPhone 11 Pro und dem normalen iPhone 11. Die Pro-Variante gibt es einmal mit einer 14,7 cm Bildschirmdiagonalen (5,8 Zoll) und zusätzlich als Max mit 16,5 cm (6,5 Zoll). Das iPhone 11 siedelt sich gemessen an der reinen Größe dazwischen an und hat eine 15,5 cm lange Display-Diagonale (6,1 Zoll).