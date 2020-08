Das erste sogenannte "Bike-in" des Fast Food Restaurants McDonald's befindet sich in Obersendling. Es soll für Radfahrer eine Alternative zum "Drive-in" für Autofahrer bieten. Laut dem Fast-Food-Restaurant war das spezielle Angebot für Fahrradfahrer ein Wunsch vieler Kunden. Oft seien diese einfach mit dem Radl durch den Auto-Drive-in gefahren. Legal ist das allerdings nicht. Nun also ein Bike-in. Ein richtiger "Drive-in" ist das allerdings nicht. So gibt es keinen Schalter, an dem man bestellen kann und auch kein Fenster, aus dem das Essen herausgereicht wird.