Neues Album, neue Typveränderung? Lady Gaga besinnt sich modisch auf ihre italienischen Wurzeln

Nach einer längeren Phase als Country-Star scheint Lady Gaga (32, "Poker Face") zu ihrem alten Stil zwischen ladylike und extravagant zurückgefunden zu haben. In New York wird die Sängerin derzeit fast täglich in einer neuen ungewöhnlichen Outfit-Kreation gesichtet. Am Dienstag verließ sie zum Beispiel ihr Aufnahmestudio in einem Look, der an eine Mischung aus eleganter Hollywood-Diva und italienischer Witwe erinnerte.