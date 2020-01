Neues Album auch am Start Justin Bieber tritt in neuer YouTube-Doku gegen Selena Gomez nach

Pop-Star Justin Bieber (25, "What Do You Mean?") hat am Montag seine neue YouTube-Doku "Seasons" veröffentlicht. Darin gibt der kanadische Sänger auch Einblicke in sein Privatleben. In der ersten Folge der zehnteiligen Serie erklärt Bieber unter anderem, dass er mit seiner Frau Hailey (23) überglücklich sei: "Sie macht alles besser". Das dürfte vor allem seine Ex-Freundin Selena Gomez (27) schmerzen, mit der er jahrelang in einer On-Off-Beziehung war. Erst kürzlich hatte Gomez dem Musiker in einem Interview mit "NPR" vorgeworfen, sie während ihrer Beziehung emotional missbraucht zu haben.