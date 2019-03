Neues Album "Alles oder Dich" Roland Kaiser: "Ich bin mir selbst treu geblieben"

Wie war die Zusammenarbeit mit der Moderatorin?

Kaiser: Es ist ja heutzutage so, dass selten beide Interpreten zur gleichen Zeit im Studio sind. Das Lied haben wir nacheinander singen müssen, weil sie zu meiner Zeit des Synchronisierens gar nicht konnte. Aber wir haben bei meinem Release-Konzert zum neuen Album, das am 16. März in der ARD gezeigt wird, gemeinsam auf der Bühne gestanden und das Lied zum ersten Mal live gesungen. Das war sehr schön.