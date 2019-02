Neuerungen im Jubiläumsjahr Zehn Jahre WhatsApp: Das soll sich 2019 alles ändern

Kaum zu glauben, aber mittlerweile ist es bereits zehn Jahre her, dass Jan Koum (43) und Brian Acton (47) am 24. Februar 2009 ihre Firma WhatsApp Inc. gegründet haben. Nur kurze Zeit später wurden sie mit ihrem gleichnamigen Messenger weltberühmt. Auch nach diesen ersten zehn Jahren werden bei WhatsApp immer noch neue Ideen umgesetzt und in die App implementiert. Im Jubiläumsjahr erwarten Nutzer unter anderem folgende Neuerungen...