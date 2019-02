Lidl eröffnet zweite Mini-Filiale in München

Rewe und Edeka betreiben schon seit einiger Zeit kleinere Großstadt-Filialen in der Münchner Innenstadt, so beispielsweise im Zwischengeschoss des Hauptbahnhofs. Jetzt zieht Lidl also nach – und hat große Pläne. Bereits am 11. April will das Unternehmen seinen zweiten City-Laden in München eröffnen, in Schwabing an der Leopoldstraße.