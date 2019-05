BA-Chef Neumer: "Der Tunnel ist vom Tisch"

Für den Sinneswandel im BA sorgte nicht nur der Auftritt von Worm. BA-Chef Wolfgang Neumer (CSU) erzählt von einem klärenden Treffen einer BA-Delegation mit Vertretern des Landtags, vor etwa sechs Wochen: "Der Tunnel ist vom Tisch", sagt er, nachdem der BA am Dienstag mit elf zu vier Stimmen für den Treppenbau stimmte. Neumer ist sicher: "Ich glaube, mit einem geplanten Tunnel hätte unser Ausschuss niemals für den Bau gestimmt. Denn kaum jemand will, dass die Schwindinsel erschlossen wird. Sie ist eine einzigartige Natur-Oase, mitten in der Stadt und sollte unbedingt erhalten bleiben."