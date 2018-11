Damit die LMU neben der Geisteswissenschaft auch Naturwissenschaft im Herzen der Stadt behält, wird auf einem neu gebauten "Campus Königinstraße" die Physik zentralisiert. Laserphysik, Biophysik, Astrophysik oder Meteorologie wird in Zukunft direkt am Englischen Garten gelehrt – mit Blick ins Grün. Das erfahren rund 40 Bürger am Dienstagabend bei einer Infoveranstaltung von Freistaat, LMU und Stadt im Uni-Hauptgebäude.